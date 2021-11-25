

Саакашвили: Стоящие у моей палаты представители СГБ начали терроризировать медперсонал

25.11.2021 17:56





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили требует, чтобы с 26 ноября депутатов допускали в Горийский военный госпиталь, где он проходит процесс лечения.



«Уже неделю ко мне не пускают членов парламента «Национального движения» и от других партий. Стоящие у моей палаты представители СГБ в последние дни начали терроризировать находящийся здесь медицинский персонал. Обыскивают их и проводят собеседования вперемешку с угрозами, чтобы я через них не передавал обществу посылы.



Если с завтрашнего дня не будут допускать депутатов, я откажусь от курса лечения и буду принимать лишь те медикаменты, которые мне были выписаны до моего попадания в плен», - говорится в письме Саакашвили.



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