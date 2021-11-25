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ЕС меняет правила поездок
25.11.2021 19:06
Европейская комиссия выступила с рекомендацией по изменению срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.
Еврокомиссия рекомендует 9-месячный срок действия сертификата. Срок будет рассчитываться от получения второй дозы. После этого срока необходима дополнительная (бустерная) доза вакцины.
Вместе с этим, как долго будет действовать сертификат после "бустера", в Еврокомиссии пока не определились.
"Учитывая, что дополнительная доза может предоставлять более длинную защиту, чем первый курс вакцинации, Комиссия будет пристально следить за новыми научными данными по этому поводу. И на их основе Комиссия может позже выступить с определенными предложениями по сроку действия", - сказал Рейндерс.
Новые регуляции рассматриваются и в отношении детей. В случае их утверждения, путешествовать в ЕС дети до 6 лет смогут без каких-либо ограничений. Детям от 6 до 12 лет будет разрешено путешествовать без ограничений, если они не прибывают из стран, отнесенных к "красной" зоне на карте ЕС. Тогда они должны иметь сертификат или отрицательный тест. К детям старше 12 лет будут применяться те же правила, что и ко взрослым.
Еврокомиссия хочет, чтобы правила начали действовать 10 января 2022 года, для этого их должен утвердить Совет ЕС.
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