

Новое немецкое правительство поддержит стремление Грузии к членству в ЕС

25.11.2021 20:15





Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины, Молдовы и Грузии к членству в Европейском Союзе.



«Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием «Восточного партнерства». Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики», – говорится в документе.



Как пишет издание «Европейская правда», в тексте также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.



«Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2», – говорится в документе.



Как сообщалось ранее, три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии сменит лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.



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