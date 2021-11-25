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Около Генпрокуратуры проходит акция протеста


25.11.2021   20:31


«Наказать палачей режима», «Правительство применяет насилие против свободных людей», «Грузинская мечта» лишает нас государства и применяет насилие против граждан", - представители политических партий и гражданские активисты проводят акцию перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии.

Протестующие требуют расследования причин смерти члена "Единого национального движения" Нугзара Путкарадзе.

Они также требуют отставки председателя правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе.

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