

Премьер-министр рассказал о дружественных ЕНД зарубежных партнерах, России и новых инициативах правительства

25.11.2021 20:52

Civil.ge



В обширном интервью Общественному вещателю Грузии 23 ноября премьер-министр Ираклий Гарибашвили затронул ряд вопросов, включая региональную безопасность, отношения с Россией, недавние инициативы правительства и события внутри страны. Ираклий Гарибашвили обвинил некоторых депутатов Европарламента, конгрессменов США и народного защитника Грузии в предвзятом отношении к оппозиции.



Критика депутатов Европарламента, конгрессменов и народного защитника



По словам премьер-министра, в 2003-2012 годах правительство Единого национального движения потратило «миллионы из государственного бюджета» на создание т.н. «клубов друзей» с участием депутатов Европарламента, конгрессменов США и экспертов, работающих в аналитических центрах. По его словам, представители этого «клуба», которых связывает с Единым национальным движением «личное знакомство и дружба», «активничают и сегодня». Ираклий Гарибашвили указал на критику со стороны ЕС и США за отношение властей Грузии к находящемуся в заключении бывшему президенту Михеилу Саакашвили.



«Что скажет какой-либо предвзятый депутат Европарламента или конгрессмен, мне не интересно, особенно не должно интересно нашему народу», — сказал он.



Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что мы должны различать «предвзятые» заявления «клуба друзей» ЕНД и официальных структур западных дружественных государств, к которым мы «прислушиваемся и читаем внимательно».





На вопрос журналиста оценить поддержку омбудсмена со стороны США, Ираклий Гарибашвили сказал, что США и европейские страны «в целом доверяют, уважают и слушают институт омбудсмена». «Мы не говорим здесь об индивидах, в целом, здесь более объективное отношение к институту», — сказал он.



«Конечно, предвзятые заявления или действия того или иного омбудсмена могут стать предметом отдельного обсуждения», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили, добавив, что «часто, к сожалению, позиции народного защитника не в равной степени и справедливо отражают существующую реальность». По его словам, избрание Нино Ломджария омбудсменом со стороны Грузинской мечты в 2017 году «было целенаправленным решением и выбором», потому что «мы знали, что г-жа Ломджария не представляла власть, и она не была лояльна к власти, а напрямую ассоциировалась с оппозицией».



Региональная безопасность и отношения с Россией



Ираклий Гарибашвили также обратил внимание на изменение баланса сил в Кавказском регионе после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году и дальнейшее усиление позиций России. По его словам, Россия укрепляет свои позиции и в Черноморском регионе.



«Грузия, конечно, является лояльным партнером нашего западного партнера, США, Европейского Союза, НАТО и, конечно же, является одним из самых важных партнеров с точки зрения доступа в регион», — сказал он.



Ираклий Гарибашвили отметил, что после прихода к власти в 2012 году Грузинская мечта учла рекомендации западных партнеров по деэскалации ситуации с Россией. По его словам, были снижены и минимизированы риски безопасности, восстановлены отношения между народами, в том числе в торгово-экономическом и культурном направлениях.



Однако Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что главная проблема остается: «Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территории нашей страны. Это главное препятствие в наших отношениях».



Отметив, что Тбилиси ведет неформальный диалог с Москвой по торгово-экономическим и культурным отношениям в формате Абашидзе-Карасин, премьер-министр сказал: «организация прямого контакта, попытка, требует хороших раздумий, хорошей подготовки и это должно быть ориентировано на реальный результат, а не только встреча для встречи». «Нашему народу необходимо знать, каких результатов мы можем достичь теоретически и на практике», — добавил он.



Ираклий Гарибашвили также отметил, что деоккупация двух оккупированных регионов Грузии — Абхазии и Цхинвали — «не может произойти сама по себе» и «это должно быть сделано по решению российского руководства». «Это требует многогранной, комплексной работы и эффективных, действенных шагов и, конечно же, участия наших партнеров», — добавил Ираклий Гарибашвили.



Новые инициативы правительства



Премьер также сказал, что его правительство внесет в Парламент новый законопроект в декабре, который, по его словам, будет регулировать цены на лекарства, произведенные в ведущих странах ЕС. «Нельзя устанавливать такие неконтролируемые цены на лекарства или не должно быть такой хаотичной ситуации в целом», — сказал он.



«Есть компании, которые имеют предприятия, производят лекарства… имеют аптечную сеть, дистрибьюторскую сеть, сеть больниц и страховую компанию. Весь круг собран», — добавил премьер-министр.



Ираклий Гарибашвили также рассказал о планах ужесточить правила для онлайн-казино и отметил, что эта инициатива не противоречит его раннему обещанию создать свободную экономическую зону, в том числе «игорного города» в Гонио.



Критикуя онлайн-казино, в которых, по его словам, социально незащищенные граждане и молодежь тратят деньги зря, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что на данном этапе ограничения не распространяются на «физические казино», которые, по словам премьер-министра, в основном посещают «иностранные граждане, туристы, визитеры».



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