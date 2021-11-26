

В сакребуло Батуми произошло физическое противостояние

26.11.2021 10:57





В сакребуло Батуми физическое противостояние между членом Верховного совета Аджарии от «Национального движения» Элгуджей Багратиони и независимым депутатом сакребуло Раулем Таварткиладзе.



Члены «Национального движения» требуют, чтобы Рауль Таварткиладзе немедленно покинул здание сакребуло, так как он ковидинфицированный.



При этом, по словам члена «Национального движения» Левана Антадзе, вчера Рауль Таварткиладзе был на заседании бюро, поэтому все депутаты, присутствовавшие на заседании, должны перейти на самоизоляцию.



По словам Левана Антадзе, Рауль Таварткиладзе появился на заседании сакребуло, чтобы участвовать в утверждении бюджета вместе с сакребуло предыдущего созыва.



Со своей стороны Рауль Таварткиладзе заявляет, что он не инфицирован и для подтверждения этого им сделан быстрый тест на антиген. По словам Таварткиладзе, его жена является лицом, контактировавшим с инфицированным и из-за этого находится в самоизоляции.



Рауль Таварткиладзе говорит, что не представляет опасности для общества.



Полиция беседует с Раулем Таварткиладзе, чтобы определить точность его ковид-теста.









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