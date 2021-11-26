

Кипшидзе: Саакашвили еще раз подтвердил, что прервет лечение, если к нему не будут допускать депутатов

26.11.2021 10:58





По заявлению личного врача экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе, Саакашвили еще раз подтвердил, что прервет лечение, если к нему не будут допускать депутатов.



«Президент сказал мне, что он действительно завтра с утра прервет лечение, если не пустят депутатов. Это будет катастрофой, говорю прямо. Тогда придется все начинать сначала. И полная его изоляция также очень плоха для его здоровья. Так нельзя, должен быть какой-то баланс», - заявил Николоз Кипшидзе.



На вопрос «IPN», в случае, если Михеила Саакашвили в стационаре будет посещать большое количество людей, не приведет ли это к его физическому переутомлению, Николоз Кипшидзе заявил, что он не будет против, если в течение дня его будут проведывать один, два или три депутата.



«Его сейчас навещает множество врачей, однако те люди, которых он хочет видеть, с кем хочет говорить, не могут к нему прийти. Я не буду против, если его за день будут проведывать один, два или три депутата, поскольку личный врач – это личный врач и адвокат – это адвокат, или члены семьи. Разумеется, очень хорошо, что он может их видеть, но ведь он хочет общаться и с другими людьми», - отметил Кипшидзе.



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