

Кулумбегов: Просим прояснить, на чем основано введение карт иностранного и внутреннего пользования

26.11.2021 11:02





«Наша страна почему-то решила дать человеку бессрочный ковид-паспорт после того, как он переболеет коронавирусом. Я не знаю, где и с кем проводилась консультация, подобный прецедент я просто не могу найти ни в одной стране мира", - заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



«Мы, как специалисты и граждане этой страны, просим разъяснений, на чем основано это решение, конкретно, о введении двойных, заграничных и внутренних ковид-паспортов», - заявил Кулумбегов в эфире "Палитраньюс".



Для справки, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что в Грузии будут действительны два типа "зеленых" паспортов: один для внутреннего использования, который получат люди, переболевшие коронавирусом, а другой - для выезда за границу. Для выезда необходим документ, подтверждающий, что гражданин перенес инфекцию в течение последних 6 месяцев.



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