

Джапаридзе: «Лело» не планирует входить в инициативную группу по освобождению Михаила Саакашвили

26.11.2021 11:03





По заявлению одного из лидеров партия «Лело» Бадри Джапаридзе, «Лело» не планирует входить в инициативную группу по освобождению экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Он также заявил, что требование освободить Михеила Саакашвили на данном этапе нереализуемо.



«Мы не планируем входить в инициативную группу. Скажу прямо, у нас есть своя повестка дня, которую мы обнародовали, и это то, что мы должны согласовать с обществом, политическими партиями, с теми, кто разделяет подход, что необходимо решить проблему безопасности, противодействовать мягкой силе, стимулировать экономику, деполяризовать правосудие. Это нужно согласовать и акцентировать внимание на этой повестке дня.



То, что происходит вокруг Саакашвили, очевидно, что этот процесс продолжится. Он требует, чтобы ему дали возможность присутствовать на судебных заседаниях, и я думаю, это абсолютно легитимное требование, это поддерживают и наши европейские друзья. Ему должны позволить представить свои аргументы на суде. Это обязательно. У нас же своя повестка дня.



Это инициатива г-на Саакашвили, это не наша инициатива, и я думаю, что это требование в данную минуту нереализуемо. Сейчас в повестке дня должно быть то, чтобы ему позволили присутствовать на судебном процессе. И Карл Харцель отметил, что именно в этом заключается европейское требование.Он должен присутствовать на судебном процессе и ему должна быть предоставлена возможность приводить аргументы.



Разумеется, может быть создана инициативная группа, у которой будет задача, и этому никто не может помешать, однако наши приоритеты это то, о чем я вам сказал. Повестка дня, которая будет позитивной и предполагает объединение, консолидацию на национальном уровне», - заявил Бадри Джапаридзе.



Вместе с тем, по словам Бадри Джапаридзе, «Лело» не будет представлено на акции с требованием освободить Михеила Саакашвили, которую планируется провести 29 ноября на территории суда.



Для справки, Михеил Саакашвили считает, что должна быть создана инициативная группа, которая будет работать над кампанией по его освобождению. Позднее он сделал еще одно заявление, в котором выразил надежду на то, что общественный комитет по его освобождению будет создан в ближайшие дни.



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