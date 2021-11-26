

Оппозиция проводит акцию перед зданием Зугдидской администрации

26.11.2021 11:23





Оппозиция проводит акцию перед зданием Зугдидской краевой администрации. Участники акции опротестовывают голосование зугдидского сакребуло по проекту бюджета на 2022 год и заявляют, что помешают этому процессу. По их словам, проект бюджета на 2022 год утверждается сакребуло с «членами большинства с истекшим сроком», что недопустимо.



Заседание по голосованию по проекту бюджета на 2022 год в сакребуло должно начаться в 11 часов. Оппозиция нового созыва пытается присутствовать на заседании, но им не дают этой возможности, так как полиция не впустила их в здание.



На месте мобилизована полиция.



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