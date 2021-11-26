

Участники акции пытаются войти в здание сакребуло Батуми

26.11.2021 12:26





Участники акции протеста, проходящей у здания сакребуло Батуми, пытаются войти в здание, из-за чего между ними и правоохранителями физическое противостояние. По существующей информации, во время акции задержаны два лица.



На месте находятся те депутаты сакребуло, которые были вынуждены покинуть зал заседаний. По словам активистов, заседания в административном учреждении являются публичными, и они имеют право присутствовать на заседании. По их словам, сегодня они не разойдутся, и данное заседание сорвется.



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