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Участники акции пытаются войти в здание сакребуло Батуми
26.11.2021 12:26
Участники акции протеста, проходящей у здания сакребуло Батуми, пытаются войти в здание, из-за чего между ними и правоохранителями физическое противостояние. По существующей информации, во время акции задержаны два лица.
На месте находятся те депутаты сакребуло, которые были вынуждены покинуть зал заседаний. По словам активистов, заседания в административном учреждении являются публичными, и они имеют право присутствовать на заседании. По их словам, сегодня они не разойдутся, и данное заседание сорвется.
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