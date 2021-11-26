

Голосование по проекту бюджета на 2022 год в батумском сакребуло проходит на фоне противостояния

26.11.2021 12:27





Голосование по проекту бюджета на 2022 год в батумском сакребуло проходит на фоне противостояния.



Правоохранители вынудили оппозиционных депутатов Элгуджу Багратиони и Левана Натадзе покинуть здание сакребуло, применив силу. Кроме того, избранный депутат Резо Харази был выведен с территории, прилегающей к залу.



«Нас не пускают в рабочую комнату на обсуждение бюджета, это задание, которое они выполняют. Они создают всевозможный комфорт этому просроченному сакребуло, которое не имеет легитимности для утверждения бюджета», - отметил член Верховного совета Аджарии Леван Натадзе.



Напомним, сегодня в сакребуло нескольких муниципалитетов Грузии проголосуют по проекту бюджета на 2022 год. По мнению оппозиционных депутатов, «Грузинская мечта» пытается в нарушение закона принять бюджет следующего года посредством «сакребуло предыдущего созыва», где правящая команда имела большинство.



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