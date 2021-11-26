

В Сакребуло Батуми и Зугдиди утверждают бюджеты на фоне протеста

26.11.2021 12:28





Члены Сакребуло прежнего созыва [горсовет] Зугдиди и Батуми утверждают бюджеты на 2022 год на фоне протеста.



У здания обоих Сакребуло мобилизованы правоохранители. Желающим присутствовать на заседании гражданам не позволяют это сделать. Войти в Сакребуло смогли несколько депутатов от оппозиции, в том числе Анна Цитлидзе, передает Netgazeti.



По словам Майи Каландия, новоизбранного депутата Сакребуло Зугдиди, путем утверждения бюджта старым созывом Сакребуло правящая партия пытается спасти нового мэра, которому новый созыв может объявить импичмент посредством отказа утверждения бюджета.



Граждан не впускают и в Сакребуло Батуми. По словам председателя законодательного органа Сулико Тебидзе, по причине ковид-регуляций.



Вскоре депутат от «Нацдвижения» Мирдат Катамадзе пролил в зале заседаний жидкость с едким запахом. Полиция вывела его из здания. Председатель Сакребуло объявил перерыв.



В то же время, из Сакребуло Зугдиди выдворили оппозиционеров.





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