

Европа едина в готовности ввести новые санкции против Лукашенко

26.11.2021 12:39





На международной конференции Службы финансовой разведки, которая была посвящена применению санкций в отношении Беларуси, на бытующие мнения в подконтрольных Кремлю и Минску СМИ соображениям о том, что санкции будут «беззубыми» и Европа не сможет о них договориться, поскольку боится режима Лукашенко, министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что Европа едина в готовности ввести новые санкции против Лукашенко, и подчеркнула, что целенаправленные санкции являются инструментом долгосрочного воздействия на авторитарные режимы власти.



«Из сообщений, которое мы видим в подконтрольных Кремлю и Беларуси СМИ, заключается в том, что санкции будут "беззубыми" и Европа не сможет о них договориться, поскольку боится режима Лукашенко. Напротив, Европа в этом смысле едина и готова действовать сообща», — заявила Голубева.



По мнению главы МВД Латвии курс, который выбрал режим Лукашенко, угрожает жизням людей, безопасности границ и значит, что необходимо установить дополнительные санкции, а не смягчить имеющиеся, считает министр. «Организованные Александром Лукашенко искусственные потоки мигрантов значат, что нужно не смягчать имеющиеся санкции, а устанавливать дополнительные» -заявила Голубева.





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