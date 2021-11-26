

В Батуми произошли столкновения демонстрантов с полицией



СОВА 26.11.2021 12:41



В Батуми перед зданием Верховного совета Аджарии и Сакребуло (городское собрание) произошли столкновения демонстрантов с полицией. Оппозиция пыталась сорвать голосование по проекту бюджета на 2022 год, но ей это не удалось. Депутаты от правящей партии приняли документ.



«Грузинская мечта» успела утвердить бюджет, пока не истекли полномочия предыдущего созыва Сакребуло. По итогам октябрьских муниципальных выборов партия власти ухудшила свои позиции в городском собрании, поэтому голосование позволило «Мечте» принять выгодной ей бюджет. Таким образом, депутаты прошлого созыва приняли документ для работы будущего.



Оппозиция считает старый состав Сакребуло «просроченным», а голосование – незаконным. Она пыталась воспрепятствовать заседанию. В частности, оппозиционер Мирдат Камдадзе разлил в зале жидкость с редким запахом. Заседание было прервано, но вскоре возобновилось.



Правоохранители, применив силу, вынудили оппозиционных депутатов покинуть здание. Противостояние произошло и на улице. Сообщается о задержаниях активистов.



9 ноября, Сакребуло Батуми внесло изменения изменило правила предварительного рассмотрения проекта бюджета. Если раньше его нельзя было утвердить раньше середины декабря, то теперь горсовету разрешили голосовать за документ в течение недели после его подачи.



Практика принятия бюджетов последних четырех лет выглядит следующим образом:



Бюджет на 2018 год был принят новым созывом Сакребуло после выборов в органы местного самоуправления и утвержден 26 декабря 2017 года;

бюджет на 2019 год был принят 27 декабря 2018 года;

бюджет на 2020 год был принят 25 декабря 2019 года;

бюджет на 2021 год был принят 21 декабря 2020 года.



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