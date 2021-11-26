

У здания краевой администрации Зугдиди вновь шумно

26.11.2021 13:08





У здания краевой администрации Зугдиди, где оппозиция опротестовывает утверждение проекта бюджета сакребуло на 2022 год, вновь шумно. Полиция задержала на месте 2 лица. По информации члена «Национального движения» Ани Цитлидзе, одним из задержанных является новоизбранный член сакребуло Давид Пипия.



Представители оппозиции пытаются сделать надписи вне здания, полиция не дает им этой возможности.



Параллельно проходит голосование по проекту бюджета внутри здания, из которого полиция некоторое время назад вывела представителей оппозиции.



Полиция мобилизована внутри и снаружи здания краевой администрации Зугдиди.



Напомним, сегодня в сакребуло нескольких муниципалитетов Грузии проголосуют по проекту бюджета на 2022 год. По мнению оппозиционных депутатов, «Грузинская мечта» пытается в нарушение закона принять бюджет следующего года посредством «сакребуло предыдущего созыва», где правящая команда имела большинство.



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