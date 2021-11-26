

Старый созыв Сакребуло Батуми утвердил бюджет на 2022 год

26.11.2021 13:10





Сакребуло Батуми утвердило бюджет на 2022 год на фоне шума и протеста оппозиции. Бюджет следующего года составляет 252 миллиона лари.



Как заявляют в правящей команде, бюджет учитывает социальные проекты и различные инфраструктурные мероприятия. По их словам, бюджет ориентирован на людей.



Бюджет города на будущий год поддержали 14 из 25 депутатов сакребуло. Представители оппозиционных партий на сегодняшнем заседании не присутствовали, заявив, что сакребуло предыдущего созыва не имеет права принимать решения по бюджету. Параллельно с утверждением бюджета у здания сакребуло несколько раз произошло противостояние между правоохранителями и участниками акции. По существующей информации, в ходе акции задержаны три человека.



Кроме того, во время заседания депутат от оппозиции Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний Батумского сакребуло специальное вещество, из-за чего заседание было прервано, и депутаты были вынуждены покинуть зал. Правоохранители вынудили Кадамадзе покинуть территорию сакребуло, применив силу.



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