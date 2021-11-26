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В парламенте продолжается собеседование с кандидатами в Верховный суд


26.11.2021   13:24


В парламенте продолжается процесс собеседования с кандидатами в судьи Верховного суда, выдвинутыми Высшим советом юстиции.

Сегодня юридический комитет заслушает двух кандидатов - Нино Сандодзе и Тею Дзимистарашвили.

Кандидатуры Нино Сандодзе и Теи Дзимистарашвили Высший совет юстиции представил в парламент 15 ноября 2021 года.

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