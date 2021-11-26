

Утверждение бюджета на 2022 год опротестовали и в Зугдиди

26.11.2021 13:25





Оппозиция проводит митинг перед зданием Зугдидской областной администрации и протестует против голосования городского совета по проекту бюджета на 2022 год.



Основной финансовый документ утверждается составом совета предыдущего созыва, что оппозиция считает нарушением закона.



Оппозиция нового созыва пытается пройти в здание, однако полиция не пропускает их.



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