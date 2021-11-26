Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Утверждение бюджета на 2022 год опротестовали и в Зугдиди


26.11.2021   13:25


Оппозиция проводит митинг перед зданием Зугдидской областной администрации и протестует против голосования городского совета по проекту бюджета на 2022 год.

Основной финансовый документ утверждается составом совета предыдущего созыва, что оппозиция считает нарушением закона.

Оппозиция нового созыва пытается пройти в здание, однако полиция не пропускает их.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна