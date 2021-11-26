

Эксперты при омбудсмене рекомендуют привлечь психотерапевтов к лечению Саакашвили

26.11.2021 14:21





Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили стабильное, а жизненные параметры – в пределах нормы. Об этом говорится в заключении группы специалистов, созданной Народным защитником Грузии.



20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Это произошло сразу после его перевода из больницы Глданской тюрьмы (Тбилиси) в Горийский военный госпиталь.



23 ноября группа экспертов при омбудсмене совершила третий по счету визит к заключенному. Врачи побеседовали с Саакашвили, оценили его состояние, поговорили с сотрудниками больницы и ознакомились с медицинскими данными пациента. После визита группа экспертов провела дистанционную дискуссию.



«Состояние пациента стабильное, он по-прежнему жалуется на общую слабость, нарушение равновесия. Жизненные параметры в пределах нормы», — говорится в заключении.



Специалисты напоминают, что в результате продолжительной голодовки у пациента развился синдром Вернике — неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. Они считают, что на данном этапе лечение синдрома «адекватно состоянию», но в будущем рекомендуют привлечь дополнительных врачей разных профилей.



«В процесс лечения должны быть вовлечены высококвалифицированные специалисты, чтобы достичь соответствующего результата, поставить адекватный диагноз, определить курс психотерапии и фармакологического лечения, а также адекватно управлять процессом реабилитации», — отмечают врачи.



В Минюсте ранее заявляли, что после окончания курса лечения Саакашвили вернут в тюрьму города Рустави. После смены власти в Грузии, Саакашвили заочно был приговорен к шести годам тюрьмы за должностные преступления.



Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.



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