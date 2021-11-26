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Действия Минска подтверждают ее причастность к кризису на белорусско-польской границе
26.11.2021 15:22
Дмитрий Беляев
Решение правительства Беларуси способствовать процессу массового возвращения мигрантов на родину доказывает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе был создан искусственно.
Сегодня из Минска в Эрбиль были осуществлены два рейса, которыми в общей сложности вернули на родину более 600 граждан Ирака, об этом заявили в посольстве Ирака в Москве. В диппредставительстве также заявили, что планируется осуществить еще несколько рейсов, так как вернуться на родину желают еще более тысяча человек.
Такое стечение обстоятельств вызывает много вопросов – как, с какой целью и при пособничестве кого в Беларуси оказались более двух тысяч якобы мигрантов (18 ноября в Ирак авиарейсом вернулись более 450 граждан этой страны) только лишь из одной страны – Ирака, и если все они так страстно желали начать новую жизнь в цивилизованной Европе, то почему вдруг также коллективно отказались от своего решения и поспешно желают вернуться на родину?!
Напомним, что в миграционном кризисе на польско-белорусской границе ЕС обвинил Лукашенко в целенаправленном нагнетании обстановки, использовании мигрантов в качестве гибридного оружия и наложил санкции, расширение которых рассматривается и согласовывается.
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