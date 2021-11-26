

Меркель: Подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий

26.11.2021 15:23





По информации официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 25 ноября и.о. канцлера Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины – сообщает «Deutsche Welle»



В беседе с президентом Украины Зеленским Меркель еще раз подчеркнула свою личную поддержку и приверженность Германии к территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и подчеркнула, что «их подрыв не останется без последствий».



В сообщении подчеркивается, что, в целях реализации минских соглашений для мирного урегулирования конфликта, Меркель и Зеленский договорились обоюдно продвигать свои усилия в «Нормандском формате». При беседе также обсудили ситуацию ситуации на границах Беларуси с ЕС и с Украиной.



Напомним, что с конца октября в СМИ стали появляться информации о наращивании Россией военной силы вдоль границ Украины. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября выразил мнение, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих. Аналогичные информации появлялись также весной 2021 года и если события были расценены как демонстрация силы со стороны России, то нынешняя ситуация расценивается как подготовка к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины. По мнению Буданова, Россия готовится к нападению, которое может состояться в конце января — начале февраля 2022 года. В свою очередь официальная Москва отрицает данные сообщения, и винит НАТО в эскалации ситуации у российских границ.



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