

Ника Мелия: Борьба будет до победы

26.11.2021 15:37





«Власть, вместе со всем остальным, является убийцей, да, это убийственный режим, который давно потерял моральную опору, у него нет политической опоры, за исключением слуг режима зондер-полицейских», — заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия.



По словам Мелия, власть полагается только на силовые методы и силы полиции.



Лидер ЕНД заявляет, что этот режим очень близок к поражению, и борьба будет непрерывной, дисциплинированной и охватит всю страну.



«Я понимаю, что многие наши граждане хотят, чтобы режим пал через час, через полчаса, через 15-20 минут. Да, я тоже хотел бы этого, но то, что я наблюдаю и вижу, этот режим падает, и падение этого режима для нас является промежуточной задачей.



Наша главная цель — начать развивать это государство, чтобы мы не пролили кровь после того, как отстраним режим от власти, который захватил государство», — заявил Ника Мелия.



По его словам, борьба за освобождение Михеила Саакашвили будет до конца и для осуществления всего этого будет представлен конкретный план, разработанный оппозиционными партиями, который будет касаться новых выборов и других важных деталей.





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