

Врач о Саакашвили: Сегодня пациент встретил меня рассерженным и взволнованным

26.11.2021 17:28





Мы также попросили, чтобы в день было не более трех визитеров, и кто будут эти визитеры и кто к нему войдет, решать не врачу, - об этом заявила член государственного консилиума, созданного для мониторинга здоровья Михеила Саакашвили, эндокринолог Элене Гиоргадзе.



По информации члена консилиума, анализы Михеила Саакашвили постепенно исправляются.



«Мы уже прошли 90% процесс постголодовки, прошли спокойно, без эксцессов, поэтому шла проверка всего ежедневно и специалисты стольких областей работали одновременно. Мне нужны были эти специалисты, чтобы у организма не было каких-либо осложнений. Сегодня мой пациент встретил меня рассерженным и взволнованным, но я не знаю почему. Пациент, которого нервируют, не знаю, телевизором или чем, это не моя проблема. Естественно, как врач, я сержусь на это. Я попросила всех - его юристов, друзей, членов семьи, дать мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги. Если действительно заботитесь об этом человеке и заботитесь о его жизни, дайте нам, врачам, немного времени, дайте две недели, чтобы вывести его из этого состояния до конца. Сам пациент необычайно следует врачам. Мы также попросили, чтобы визитеров было не больше трех в день, и кто будут эти визитеры и кто войдет к нему, решать уже не врачу», - сказала Элене Гиоргадзе.



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