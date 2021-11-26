

В «Грузинской мечте» прокомментировали чрезвычайное утверждение бюджета Батуми и Зугдиди

26.11.2021 19:54





В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что чрезвычайное рассмотрение бюджетов Батуми и Зугдиди на 2022 года было «правильным, ориентированным на развитие решением». Об этом сегодня на брифинге заявил один из лидеров ГМ, председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари.



Сегодня сакребуло Батуми и Зугдиди на фоне шумных протестов утвердили бюджеты на 2022 год. В обоих случаях проекты рассматривали горсоветы созыва 2017 года, срок полномочий которых истекает через пару недель. Оппозиция настаивала, чтобы бюджет утвердили новоизбранные сакребуло, в которых «Грузинская мечта» утратила большинство.





Сегодняшний протест Субари назвал «цирком» и «спектаклем». По его словам, действия оппозиции доказывают то, что они хотят «создавать проблемы повсюду». При этом он заверил, что «дешевые методы» оппонентов не смогут помешать им «выполнять работу и решать проблемы населения.



«Там, где есть общественный интерес, выбор между развитием и стагнацией, мы всегда будем стоять на стороне населения и использовать все законные средства, чтобы помешать этим силам достичь своих целей за счет благосостояния людей», — сказал Субари.



Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в два тура — 2 и 31 октября. ЦИК Грузии подвел итоги 13 ноября. Правящая партия «Грузинская мечта» утратила большинство в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. согласно закону, до тех пор, пока ЦИК не назначит первые заседания новоизбранных совещательных органов, свои полномочия сохраняют прежние составы сакребуло.



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