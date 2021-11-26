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Михаил Саакашвили распространил обращение
26.11.2021 19:58
Михеил Саакашвили прокомментировал текущие события в Батуми и Зугдидском Сакребуло из Горийской больницы:
«Я сейчас смотрю на здание, построенное мной и Леваном для музыкальной школы в Батуми, где размещался Верховный Совет. Мэрия Батуми, теперь и наш гордый город, находится в руках банды грабителей. Сейчас главное - увеличить количество людей, противостоять агрессорам и мы обязательно их победим. Они не могут убить идею свободы», - сказал Михеил Саакашвили в заявлении.
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