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Мать Михеила Саакашвили: Я чувствую угрозу для своего сына
26.11.2021 20:02
«Я буду довольна тогда, когда увижу, что мой сын свободен. Я чувствую постоянную угрозу для своего сына в этой стране», — заявила мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания после того, как её сын посетил Горийский военный госпиталь.
По его словам, у Саакашвили действительно есть внимание со стороны врачей, но она не врач и не может оценить ситуацию.
«Когда я видела его в последний раз, он был слаб, ему было трудно ходить, и он предпочел лечь. Довольна ли я, чем я должна быть довольна? Я буду счастлива, когда увижу, что мой сын свободен. Я все могла себе представить, но никогда не могла представить, что сейчас такое происходит с нами. Ему действительно оказывают внимание, хотя я не врач и не могу оценить ситуацию. В целом, я не чувствую себя в безопасности. В этой стране я постоянно чувствую угрозу для своего сына.
Ограничение посетителей к нему не считается оправданным, поскольку люди заходят туда не для развлечения. Человеку постоянно нужна информация. Это его коллеги. Я считаю, что эту ситуацию не следовало менять. До этого к нему пускали парламентариев, его коллег, друзей. Почему сейчас это прекратилось, я не понимаю, считаю это неоправданным», — заявила Гиули Аласания.
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