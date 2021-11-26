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Врачи рекомендуют ограничить количество посетителей Саакашвили


26.11.2021   20:27


Число посетителей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили должно быть ограничено до трех человек в день. Об этом сегодня заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в военном госпитале города Гори.

Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста и прекратил ее спустя 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в военный госпиталь в ночь на 20 ноября.


«Я всех попросила – его юристов, друзей, членов семьи, чтобы они дали мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги. Если вы действительно заботитесь о нем и об его здоровье, дайте нам, врачам, немного времени, две недели, чтобы вывести его из этого состояния до конца… Мы попросили, чтобы не было больше трех визитеров в день», — заявила Гиоргадзе.

Специалистов беспокоит эмоциональное состояние экс-президента. Как указывает Гиоргадзе, спокойствие необходимо для успешного завершения курса лечения.

«Сегодня мой пациент был рассержен и взволнован, но я не знаю почему. Естественно, как врач я злюсь, когда пациента заставляют нервничать», — отметила Гиоргадзе.

По ее информации, анализы Саакашвили постепенно приходят в норму, и пациент следует указаниям врачей.

«Мы уже прошли 99% процесса пост-голодания, прошли мирно, без всяких эксцессов», — отметила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Гиоргадзе указала, что в воскресенье зафиксирует позицию по поводу участия Саакашвили в судебном процессе 29 ноября. Сам политик желает присутствовать на заседании.

Накануне Саакашвили пообещал отказаться от лечения, если ему продолжат запрещать встречи с депутатами парламента Грузии. Сегодня его адвокаты сообщили, что политик продолжит следовать указаниям врачей как минимум до понедельника, чтобы возможное ухудшение состояние его здоровья не помешало этапированию в зал суда.

Ранее сегодня в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что Саакашвили принимает «достаточно» посетителей в Горийском госпитале.

«Менее чем за два месяца у Саакашвили побывало больше посетителей, чем у всех заключенных вместе взятых за девять лет его правления. У него достаточно посетителей», — заявил депутат от большинства Созар Субари на брифинге.

После того, как завершится курс выхода из голодовки, который экс-президент проводит под наблюдением врачей, власти намерены вернуть его в Руставскую тюрьму. Согласно вынесенному заочно приговору, Саакашвили продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

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