

Посольство США в очередной раз выразило недовольство продолжением назначения судей Верховного суда

26.11.2021 20:52





Посольство США в очередной раз разочаровано тем, что парламент продолжает процесс назначения судей Верховного суда до завершения независимой оценки предыдущих волн судебной реформы, что было согласовано лидерами парламента, – об этом говорится в заявлении, которое распространяет посольство США в Грузии.



Кроме того, посольство выражает обеспокоенность, что назначение проходит без участия членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями.



Как отмечает посольство США, исключение независимых голосов из процесса усиливает впечатление, что назначения судей производятся без значительной прозрачности, подотчетности или беспристрастности.



Прежде чем назначать следующих судей в Верховный суд, посольство призывает парламент отдать приоритет назначению в Высший совет юстиции беспристрастных, независимых членов, не являющихся судьями и до весны 2022 года завершить независимую оценку предыдущих волн реформы.



«Мы также сожалеем, что назначение судей проходит без участия членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями. В то время как Высший совет юстиции и парламент поспешно провели процесс назначения судей за последний год, не было принято никаких действий в связи с назначением членов Совета юстиции, не являющихся судьями, несмотря на то, что эти должности вакантны в течение месяцев. Грузинский народ через членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, должен иметь голос при выборе этих влиятельных и важных судей, которые будут назначаться судьями Верховного суда пожизненно. Исключение независимых голосов из этого процесса еще больше усиливает впечатление, что назначение судей в Верховный суд происходит без значительной прозрачности, подотчетности и беспристрастности.



До назначения новых судей Верховного суда мы настоятельно призываем парламент отдать приоритет назначению беспристрастных, независимых, не являющихся судьями членов в Высший совет юстиции и до весны 2022 года завершить независимую оценку предыдущих волн реформы.



Со дня обретения независимости с помощью Соединенных Штатов и других была проделана значительная работа для укрепления системы правосудия Грузии. Ближайшие партнеры и сторонники Грузии, а также политические лидеры Грузии согласны, что судебная реформа должна продолжаться. Теперь целью должно быть создание беспристрастной, прозрачной и основанной на заслугах судебной системы, к которой у грузинского народа будет полное доверие и которая обеспечит полное участие многих квалифицированных и добросовестных судей и юристов, которые честной деятельностью служат укреплению верховенства закона», - отмечается в заявлении.



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