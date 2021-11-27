

Столтенберг: Грузия и Украина являются близкими и крайне ценными партнерами НАТО

27.11.2021 10:06





Грузия и Украина являются близкими и крайне ценными партнерами, - об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, на двухдневном министериале иностранных дел в Брюсселе наряду с другими вопросами обсудят ситуацию в Грузии и Украине.



По словам генсека, на встрече будут обсуждаться различные вопросы, в том числе военная мобилизация России в Украине, а также события вокруг границы Беларуси. По его словам, они также обсудят и ситуацию с точки зрения безопасности в Черноморском регионе.



«Я с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел Грузии и Украины в Риге на следующей неделе. Обе страны - очень ценные партнеры НАТО. Мы тесно сотрудничаем с ними и расширяем сотрудничество, и мы приветствуем вклад как Грузии, так и Украины в НАТО», - сказал он.



По его словам, на фоне агрессивных действий России обсуждение ситуации в Черном море является своевременным и чрезвычайно важным.



«Мы обсудим ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. И Грузия, и Украина - черноморские государства. Мы видели рост напряженности, видели агрессивные действия России против Украины, и поэтому обсуждать ситуацию в Черном море вместе с этими двумя главными партнерами очень своевременно и чрезвычайно важно», - заявил генсек НАТО.



Йенс Столтенберг также подчеркнул, что проведение реформ важно, потому что это помогает приблизить Грузию к членству в НАТО и делает обе страны-аспиранта сильными.



«Думаю, что для обеих стран-аспирантов важно оставаться ориентированными на реформы, проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать меры обороны и безопасности. Все это важно потому, что помогает приблизиться к НАТО и к членству в НАТО. Эти реформы имеют и ценность сами по себе, так как они делают Грузию и Украину более сильными и устойчивыми странами», -отметил Столтенберг.



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