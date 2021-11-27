

Бурджанадзе: Сейчас оппозиционность оппозиции - это игра Бидзины Иванишвили

27.11.2021 10:17





Я хочу обратиться к оппозиции, что вы делаете в парламенте? Единственное, что оправдывает пребывание оппозиции в парламенте, - это срочное требование конституционных изменений, - об этом лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По ее оценке, оппозиция не должна была входить в законодательный орган.



Как отметила Бурджанадзе, для того, чтобы в стране были назначены досрочные парламентские выборы, важно единство оппозиции и максимальное количество людей, вышедших на улицы.



«Я хочу обратиться к оппозиции, что вы делаете в парламенте? Единственное, что оправдывает пребывание оппозиции в парламенте, я ничего не говорю о том, что они вообще не должны были входить, - срочно потребовать конституционных изменений, установить срок, который даем, чтобы провели голосование по конституционным изменениям. Если эти изменения пройдут не так, как было согласовано, в том числе, с оппозицией и в документе Мишеля, тогда оппозиция должна покинуть парламент. Тот, кто не покинет парламент, больше не сможет быть оппозицией.



Оставьте оппозиционность оппозиции, никто в оппозиции не имеет большего права, чем я, быть в оппозиции к «Национальному движению» или Саакашвили, но сейчас оппозиционность оппозиции - это игра Бидзины Иванишвили, и либо сформируйтесь - я понимаю, что у многих нет политического опыта, либо оставьте оппозиционность оппозиции, либо назовите все своим именем, либо придется назвать нам. Пусть сейчас оппозиционеры перестанут красоваться и пусть все скажут, что да, мы все должны работать внутри и за пределами страны, чтобы свободный суд судил любого человека, в том числе президента Грузии.



Как я могу пожелать своей стране того, чтобы был проведен эксперимент, иначе, если бы сейчас было просто возможно, чтобы люди виртуально увидели, что ждет эту страну, если так продолжится, они просто будут шокированы. Поэтому максимально много людей на улице и как можно больше активности. Пусть будет любезна оппозиция, отложить в сторону все симпатии и антипатии и добьемся досрочных выбором. Затем давайте дадим обществу возможность, кто хочет - проголосует за Саакашвили, кто хочет – за Бурджанадзе, кто хочет – за "Лело" и кто хочет – за Шалву Нателашвили, но свободные и досрочные выборы - единственное спасение этой страны, этому необходимо единство всей оппозиции», - заявила Бурджанадзе.



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