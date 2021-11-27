

В Брюсселе состоялась встреча по вопросам безопасности между Грузией и Европейским Союзом

27.11.2021 10:44





В Брюсселе прошла четвертая встреча Стратегического диалога на высоком уровне по вопросам безопасности между Грузией и Европейским союзом. На встрече обе стороны подтвердили заинтересованность и твердое желание углубить сотрудничество Грузии и Европейского Союза во внешней политике и в вопросах безопасности, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.



Участники встречи обсудили динамику конфликта в регионах Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия, в том числе последнего периода, которая связана с действиями России. Была подчеркнута важность выполнения августовского Соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года. Обе стороны ещё раз подтвердили важную роль Миссии наблюдателей ЕС в Грузии с точки зрения мира и безопасности, и подчеркнули необходимость, чтобы Миссия могла полноценно выполнять свой мандат. ЕС в очередной раз подтвердил свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.





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