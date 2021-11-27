

Леван Бежашвили – произошел захват власти на уровне муниципалитетов

27.11.2021 14:41





Вчера мы, общество, в очередной раз увидели факт захвата власти на уровне муниципалитетов, - об этом член «Национального движения» Леван Бежашвили заявил на брифинге, проведенном в офисе партии, комментируя утверждение проекта бюджета Зугдидским муниципальным собранием (сакребуло).



По его же пояснению, в тех муниципальных сакребуло, где у «Грузинской мечты» нет большинства, бюджет был утвержден не новоизбранными, а «просроченными» сакребуло, что по своей сути является захватом власти.



«В то время как еще не утвержден государственный бюджет, а госбюджет является основным источником местных бюджетов, действия власти, когда просроченные сакребуло утверждают бюджет, не что иное, как захват власти. Аргумент, что у старых сакребуло сохраняется власть до того времени, пока соберутся новые сакребуло, является нелегитимным, поскольку эта норма действует лишь в том случае, если избрание сакребуло отсрочено или упразднено, и чтобы не создался законодательный вакуум у старых сакребуло оставляют полномочия.



Мы, естественно, перенесем этот процессом в суд и обязательно вместе с коллегами подготовим конституционное представление, поскольку нельзя оставлять это без внимания, если мы хотим, чтобы в стране были справедливость и законность», - заявил Леван Бежашвили.



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