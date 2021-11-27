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«Национальное движение» призывает сторонников собраться 29 ноября у суда, во время процесса Михаила Саакашвили


27.11.2021   14:42


«Национальное движение» призывает сторонников собраться 29 ноября у суда, где должен пройти судебный процесс экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

Как заявил на брифинге член «Национального движения» Леван Бежашвили, у мощного протеста нет альтернативы.

«Призываем сторонников и тех людей, у которых болит сердце из-за создавшейся в стране ситуации и несправедливости, прийти и зафиксировать мощный протест против беззакония, которое осуществляется на примере Михеила Саакашвили», - заявил Бежуашвили.

Вместе с тем, Леван Бежашвили надеется, что Саакашвили сможет присутствовать на судебном процессе.

Что касается планов «Национального движения» относительно Михеила Саакашвили, Бежашвили говорит, что их план, исходя из существующей ситуации, «постоянен и обновляем».

«План действий в связи с Михеилом Саакашвили будет постоянным и обновляемым, исходя из существующей ситуации. Мы не можем ослаблять протестный заряд потому, что заказом общества является справедливость и освобождение Михеила Саакашвили из незаконного политического заключения режима Иванишвили», - заявил Бежашвили.

Для справки 29 ноября должен пройти судебный процесс Михеила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября 2007 года. Предварительное заседание было проведено 11 октября и на нем Саакашвили не смог присутствовать.

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