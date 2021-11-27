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Элене Хоштария выписали из клиники
27.11.2021 18:10
Лидера партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария выписали из клиники. Об этом Хоштария написала в соцсети. По ее словам, приблизительно через неделю она вернется к делам.
«Друзья, я выписалась из больницы. Очень больше спасибо всем санитарам, медсестрам, врачам New Hospitals. Я была в руках чудесных профессионалов и отзывчивых людей. Я ни секунды не ощущала дискомфорта.
Без помощи и поддержки Вахтанга Калояна мне бы было тяжело во время голодовки и сейчас. Кроме профессионализма, самое главным, на чем основывались наши отношения, было доверие, что я более всего ценю.
Мне нужно еще немного времени для восстановления. Думаю, что максимум через неделю я вернусь к делам.
Всем большое спасибо»», - пишет Элене Хоштария.
Напомним, что Элене Хоштария голодала в парламенте Грузии с требованием перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику 17 дней. После голодовки же она прошла курс реабилитации в New Hospitals.
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