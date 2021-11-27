

Группа врачей центра «Эмпатия» вошла в Горийский госпиталь к Михеилу Саакашвили

27.11.2021 18:14





Группа врачей центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» вошла в Горийский военный госпиталь, чтобы проведать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



«Мы пришли с целью осмотра Михеила Саакашвили. Центр эмпатия уэе подключен к медицинскому осмотру, проходит экспертиза и представлено два заключения. Что касается экспертов, это мультидисциплинарная группа, укомплектованная восемью врачами различной специальности. Как я уже отметила, проходит экспертиза, что означает оценку состояния здоровья, а также правового положения и мониторинг документов. Этот мониторинг будет продолжаться и в дальнейшем.



Что касается рекомендации группы экспертов касательно доставки в суд, то мы этого не решаем, это право человека участвовать в суде, и если он способен принимать осознанные решения, никто, в том числе и врач, не вправе ограничивать его это право», - заявила Мариам Джишкариани.



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