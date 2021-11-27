

В Грузии собираются запретить курение в такси и на катерах

27.11.2021 18:21





В Грузии запрещается курение в такси. Курить в автомобилях нельзя будет и при перевозке несовершеннолетних. Запрет на курение табака будет распространяться и на такие транспортные средства, как катер. Проект изменений в закон «О контроле табака» готов к инициированию и он будет представлен бюро парламента Грузии на ближайшем заседании.



В этом направлении вводятся административные штрафы. В частности, устанавливается штраф в размере 200 лари за несоблюдение запрета на курение водителем такого общественного транспорта как такси или катер. За курение в автотранспортном средстве (автомобиле) водитель будет штрафоваться и при перевозке несовершеннолетних. В этом случае штраф составит 50 лари.



Вместе с тем, законопроект предполагает и удвоение штрафа за повторение нарушения и все последующие нарушения.



Авторами законодательного пакета являются председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе и его первый заместитель Ладо Кахадзе.



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