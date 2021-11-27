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Для граждан восьми стран вводятся новые правила въезда в Грузию
27.11.2021 21:41
В связи с распространением нового штамма коронавируса, по решению межведомственного координационного совета, для граждан 8 стран вводятся определенные правила пересечения границы Грузии.
Любое лицо, независимо от гражданства, у которого в течение последних 14 дней есть история путешествия в нижеперечисленные страны, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве.
Речь идет о следующих странах:
Южная Африка
Ботсвана
Зимбабве
Намибия
Лесото
Свазиленд
Мозамбик
Малави
По завершении 14-дневной изоляции/карантина, лицам будет проведено PCR-исследование.
В случае же с гражданами Грузии расходы на карантинную гостиницу и PCR-исследование покроет государство, а в случае с иностранными гражданами – сам иностранный гражданин.
Данное решение координационный совет принял из-за выявления нового штамма коронавируса «омикрон» в упомянутых странах, и оно начнет действовать с 28 ноября.
Эту информацию распространяет администрация правительства Грузии.
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