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Для граждан восьми стран вводятся новые правила въезда в Грузию


27.11.2021   21:41


В связи с распространением нового штамма коронавируса, по решению межведомственного координационного совета, для граждан 8 стран вводятся определенные правила пересечения границы Грузии.

Любое лицо, независимо от гражданства, у которого в течение последних 14 дней есть история путешествия в нижеперечисленные страны, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве.

Речь идет о следующих странах:

Южная Африка

Ботсвана

Зимбабве

Намибия

Лесото

Свазиленд

Мозамбик

Малави

По завершении 14-дневной изоляции/карантина, лицам будет проведено PCR-исследование.

В случае же с гражданами Грузии расходы на карантинную гостиницу и PCR-исследование покроет государство, а в случае с иностранными гражданами – сам иностранный гражданин.

Данное решение координационный совет принял из-за выявления нового штамма коронавируса «омикрон» в упомянутых странах, и оно начнет действовать с 28 ноября.

Эту информацию распространяет администрация правительства Грузии.

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