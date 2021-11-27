

Для граждан восьми стран вводятся новые правила въезда в Грузию

27.11.2021 21:41





В связи с распространением нового штамма коронавируса, по решению межведомственного координационного совета, для граждан 8 стран вводятся определенные правила пересечения границы Грузии.



Любое лицо, независимо от гражданства, у которого в течение последних 14 дней есть история путешествия в нижеперечисленные страны, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве.



Речь идет о следующих странах:



Южная Африка



Ботсвана



Зимбабве



Намибия



Лесото



Свазиленд



Мозамбик



Малави



По завершении 14-дневной изоляции/карантина, лицам будет проведено PCR-исследование.



В случае же с гражданами Грузии расходы на карантинную гостиницу и PCR-исследование покроет государство, а в случае с иностранными гражданами – сам иностранный гражданин.



Данное решение координационный совет принял из-за выявления нового штамма коронавируса «омикрон» в упомянутых странах, и оно начнет действовать с 28 ноября.



Эту информацию распространяет администрация правительства Грузии.



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