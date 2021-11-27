

Лечащий врач Саакашвили: Состояние пациента удовлетворительное, он уже готовится к суду

27.11.2021 22:52





По заявлению лечащего врача третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Нино Гогоришвили, состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное и он готовится к судебному процессу.



На вопрос, будет ли Саакашвили, исходя из своего состояния здоровья, готов к тому, чтобы присутствовать на собственном судебном процессе, врач ответила: «Думаю, будет».



«На сегодняшний день состояние здоровья пациента удовлетворительное. У него отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в пределах нормы. Рацион питания расширен, и он питается почти в соответствии с полным меню. Это меню согласовано с эндокринологом. Идет восстановление сил. Он уже начал физически активничать. Г-н Михеил Саакашвили готовится к суду. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное», - заявила Нино Гогоришвили.



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