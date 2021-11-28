|
|
|
Премьер-министр Грузии поздравил еврейский народ с праздником Хануки
28.11.2021 11:43
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки.
«Сердечно поздравляю еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину — Израиль, весь еврейский народ с Ханукой — великим праздником победы добра, очищения и обновления.
Уникальные тысячелетние отношения между грузинами и евреями — лучший пример дружбы между народами и государствами. Талантливая и трудолюбивая еврейская община вносит неоценимый вклад в возрождение нашей общей Родины.
Присоединяюсь к вашему праздничному настрою и желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и счастья», — сказано в поздравлении Ираклия Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна