

Премьер-министр Грузии поздравил еврейский народ с праздником Хануки

28.11.2021 11:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки.



«Сердечно поздравляю еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину — Израиль, весь еврейский народ с Ханукой — великим праздником победы добра, очищения и обновления.



Уникальные тысячелетние отношения между грузинами и евреями — лучший пример дружбы между народами и государствами. Талантливая и трудолюбивая еврейская община вносит неоценимый вклад в возрождение нашей общей Родины.



Присоединяюсь к вашему праздничному настрою и желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и счастья», — сказано в поздравлении Ираклия Гарибашвили.





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