Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии поздравил еврейский народ с праздником Хануки


28.11.2021   11:43


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки.

«Сердечно поздравляю еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину — Израиль, весь еврейский народ с Ханукой — великим праздником победы добра, очищения и обновления.

Уникальные тысячелетние отношения между грузинами и евреями — лучший пример дружбы между народами и государствами. Талантливая и трудолюбивая еврейская община вносит неоценимый вклад в возрождение нашей общей Родины.

Присоединяюсь к вашему праздничному настрою и желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и счастья», — сказано в поздравлении Ираклия Гарибашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна