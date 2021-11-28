|
|
|
RSF призвала к пересмотру решения о наложении штрафа на телеканал Mtavari Arkhi
28.11.2021 11:53
Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF) выступила с заявлением в связи с наложением штрафа на грузинский телеканал Mtavari Arkhi и призвала Комиссию по связи, которая несколько дней назад оштрафовала канал на 112 тысяч лари, пересмотреть свое решение.
«Правительство Грузии оштрафовало критически важный телеканал на 36 тысяч долларов за показ видео в поддержку Михеила Саакашвили, назвав это «политической пропагандой». «Репортеры без границ осуждают инструмент цензуры и крупные финансовые санкции и призывают регулирующий орган пересмотреть решение», — заявила организация.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна