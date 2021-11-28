

RSF призвала к пересмотру решения о наложении штрафа на телеканал Mtavari Arkhi

28.11.2021 11:53





Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF) выступила с заявлением в связи с наложением штрафа на грузинский телеканал Mtavari Arkhi и призвала Комиссию по связи, которая несколько дней назад оштрафовала канал на 112 тысяч лари, пересмотреть свое решение.



«Правительство Грузии оштрафовало критически важный телеканал на 36 тысяч долларов за показ видео в поддержку Михеила Саакашвили, назвав это «политической пропагандой». «Репортеры без границ осуждают инструмент цензуры и крупные финансовые санкции и призывают регулирующий орган пересмотреть решение», — заявила организация.



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