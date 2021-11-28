

Израиль планирует закрыть границы для иностранцев из-за угрозы нового штамма коронавируса

28.11.2021 11:56





Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса — «Омикрон», правительство Израиля намерено закрыть границы для иностранных визитёров на 14 дней. Соответствующее решение правительство примет на сегодняшнем заседании кабинета.



Согласно новым правилам, израильские граждане по возвращении на родину должны будут пройти тестирование, и сдать ПЦР-тест в течение трех дней. В случае отрицательного ответа гражданину разрешат выйти из режима изоляции. Для непривитых граждан карантин продлится семь дней. Иностранцы, имеющие право на въезд в Израиль, будут размещены в специальных ковидгостиницах.



На данном этапе в Израиле зарегистрирован один случай нового штамма коронавируса. Анализы еще семи пациентов отправлены в лабораторию, и ответы будут известны в течение дня.



Новый штамм коронавируса «Омикрон» был впервые обнаружен в Ботсване и Южной Африке. Новый штамм подтвердился и в ряде стран Европы.



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