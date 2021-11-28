

Гарибашвили покинет пост премьера Грузии до Нового года - СМИ

28.11.2021 12:13





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до Нового года подаст в отставку. Об этом сообщает телекомпания Formula со ссылкой на свои источники.



Хотя в правительстве информацию о грядущей отставке премьера не подтверждают, по информации журналистов, Гарибашвили уже написал прощальную речь. Политик якобы заявит, что покидает пост, поскольку выполнил свое обещание и посадил Саакашвили, поэтому угроз больше нет и страна может мирно развиваться.





Formula также сообщает, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в теневом управлении страной, уже нашел замену Гарибашвили. Новым премьером может стать нынешний министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе. При этом на пост главы правительства рассматривается и спикер парламента Каха Кучава, имеющий имидж относительно прозападного политика.



Телекомпания также обращает внимание на то, что президент США Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию», который пройдет онлайн 9-10 декабря, не премьера Гарибашвили, а президента Грузии Саломе Зурабишвили.



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