

Польша – миграционный кризис является основным доходом для Лукашенко

28.11.2021 14:46



Дмитрий Беляев



Миграционный кризис продолжается. Сотни мигрантов не прекращают попыток незаконно попасть на территорию стран ЕС. В спецслужбах стран ЕС уверены, что ситуация нагнетается при непосредственном участии белорусских силовиков и действия Беларуси являются ничем иным, как организованной акцией режима Лукашенко, направленной на дестабилизацию ситуации на границах со странами ЕС.



На польской границе происходят трагические события, и вина за это возлагается на режим Лукашенко, который всё больше приобретает мафиозную форму – считают в правительстве Польши. Мигрантам была дана циничная иллюзия быстрого проникновения в Европейский Союз. Люди, прибывающие на границу, платят огромные суммы денег.



По неподтвержденным данным становится известно, что мигранты за преодоление миграционного пути платят от 2 000 до 12 000 долларов – в зависимости от маршрута и «пакета» услуг, купленных в Беларуси. Оценивается, что субъекты, вовлечённые в организацию миграционного потока, на сегодняшний день могут рассчитывать на получение десятков миллионов долларов, значительная часть которых уходит в контролируемые властями Беларуси учреждения, непосредственно занимающиеся контролем над перемещением мигрантов. По тем же данным, деньги, полученные от мигрантов, поступают в Государственный пограничный комитет и белорусский КГБ. Одновременно эти же структуры отвечают за проведение деятельности, враждебной по отношению к Польше и оппозиции в Беларуси. Именно эти органы осуществляют агрессивные действия против Польши, организуют провокации, направленные против польских офицеров и солдат. Белорусский КГБ контролируется российскими службами и осуществляет действия, угрожающие польским интересам. Создание миграционного маршрута в Европейский Союз является формой постоянного финансирования белорусского режима, который остается враждебным по отношению к Польше и всему Европейскому Союзу.



По тем же данным, финансовые средства, получаемые белорусскими властями от мигрантов, также поступают в непосредственное распоряжение президента, в том числе в Администрацию президента Беларуси, которая осуществляет контроль за деятельностью туристического агентства – «ЦентрКурорт», непосредственно занимающегося привозом мигрантов в Беларусь.



В спецслужбах стран ЕС уверены, что действия белорусских властей контролирует и координирует лично Лукашенко, и эта акция является местью в ответ на санкции, которые Европейский Союз наложил на режим Лукашенко за его действия направленные против оппозиции и гражданских прав в Беларуси. В ЕС также уверены, что прибыль от мигрантов в какой-то мере компенсирует потери от этих санкций. Миграционный маршрут позволяет, в том числе, спасти финансовое положение минского аэропорта и авиакомпании «Белавиа», которая контролируется государством.



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