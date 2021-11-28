

Гамкрелидзе: Мы должны усилить мониторинг циркуляции различных штаммов в стране

28.11.2021 16:47





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, по предварительным данным, новый штамм коронавируса «омикрон» характеризуют очень быстрые и множественные мутации.



Как он сообщил "IPN", его характеризуют те же симптомы, что и другие штаммы, и, согласно первоначальной информации, "омикрон" не протекает тяжело.



«Мы имеем дело с другим штаммом, который отличается, его характеризуют очень быстрые и множественные мутации. Пока что известно только то, что он распространяется быстрее и существует больше риска реинфицирования. Пока неизвестно, является ли он более агрессивным, чем штамм «Дельта», больше ли вызывает госпитализацию и смертность. Всемирная организация здравоохранения заявила, что по этому вопросу необходимо несколько недель наблюдения. Поэтому необходимы осторожность и соблюдение мер», - сказал Гамкрелидзе.



По его словам, принятое вчера координационным советом решение, согласно которому введены в действие определенные правила для граждан 8 стран, пересекающих границу Грузии, будет одной из профилактических мер.



«Проводятся исследования, чтобы определить, насколько вакцины, которые администрируются сегодня, будут охватывать этот штамм. Дополнительные, более жесткие меры пока были приняты странами, имеющими прямую связь с Южной Африкой и 8 перечисленными африканскими странами. Мы тоже будем наблюдать. В лаборатории Лугара разрабатывается специальный протокол для идентификации подозрительных случаев и их последующего секвенирования. Самое главное, нам нужно усилить мониторинг циркуляции различных штаммов в стране. Соответствующие поручения даны нашей лаборатории», - сказал Гамкрелидзе.



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