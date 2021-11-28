

Часто задаваемые вопросы о «зеленом паспорте»

28.11.2021 16:48





Национальная администрация туризма Грузии публикует ответы на часто задаваемые вопросы о»зеленом паспорте» и соответствующих инструкциях.



Согласно информации, с 1 декабря только потребители с «зеленым статусом» смогут посещать следующие объекты: гостиницы и другие объекты размещения; объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе расположенные в торговых центрах), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-залы, канатные дороги на горнолыжных курортах.



Администрация туризма также отмечает, что наличие «зеленого статуса» не является обязательным для лиц младше 18 лет.



Кто является лицом с «зеленым статусом»?



• полностью вакцинированное лицо (или)

• имеющее отрицательный ответ на ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов (или)

•отрицательный ответ на быстрый тест на антигены, сделанный в течение 24 часов

• лицо, переболевшее ковидом



Примечание: если лицу присвоен «зеленый статус» на основании результатов ПЦР или экспресс-теста на антигены, то «зеленый статус» будет прекращен после истечения срока действия теста.



Когда человеку дается «зеленый статус»?



• после прививки второй дозой вакцины

• при получении отрицательного результата ПЦР-теста и теста на антигены после того, как лаборатория загрузит данные в соответствующую систему

• спустя14 дней после официального подтверждения ковида



Что такое «зеленый паспорт»?



• CovidPass Georgia — QR-код, полученный при регистрации в аппликации (или)

• moh.gov.ge — QR-код, полученный путем регистрации на сайте (или)

• документы с QR-кодом, выданные в центрах вакцинации, клиниках и Домах юстиции Грузии (или)

• документ с QR-кодом, напечатанный официальным ведомством стран-членов ЕС и других стран, интегрированный в систему цифровых сертификатов COVID ЕС, или QR-код, присваиваемый электронным способом



Примечание:



• в систему цифровых сертификатов ЕС COVID (EU Digital COVID Certificate) на данном этапе интегрированы 51 страна;

• граждане Грузии и иностранцы, которые были вакцинированы или сделали тест за границей (не в странах, интегрированных с цифровым сертификатом COVID ЕС), могут получить «зеленый статус» только после пересечения границы (независимо от того, когда они пересекли границу) посредством аппликации CovidPass Georgia или после регистрации на сайте moh.gov .ge (код подтверждения доступен на грузинский номер мобильного телефона или по электронной почте)



Как подтвердить «зеленый паспорт»?



• устройством, считывающим QR-код с аппликации Covidpass Georgia или считывающим устройством QR-кодов с moh.gov.ge



• для применения считывающего устройства достаточно всего лишь скачать аппликацию. Никаких дополнительных данных вводить не требуется.



Какую информацию получает валидатор при считывании QR-кода?



• В случае гражданина Грузии — фото и инициалы личности.

• В случае иностранных граждан — имя и фамилия лица, дата рождения и номер документа.

• Соответствует ли человек «зеленому статусу»

• На какой срок лицу присвоен «зеленый статус» (в случае теста на коронавирус, лицу будет предоставлена информация о времени истечения статуса)



Примечание. Веб-сайт covidpass.moh.gov.ge и приложение Covidpass Georgia в настоящее время работают в тестовом режиме и начнут функционировать 1 декабря.



Кто может проводить новогодние мероприятия?



• Объект, все сотрудники которого (100%) имеют «зеленый статус»



Мониторинг и санкции



• Мониторинг будет осуществляться Службой инспекции труда Грузии — на выборочной основе.

• Ответственность за допуск на объект лица без «зеленого статуса» возлагается на объект. В случае нарушения данного правила санкция составляет 10 000 лари для юридического лица, 2 000 лари для индивидуального предпринимателя (в случае повторного нарушения объект будет закрыт).



Куда обращаться в случае технических недостатков?



• 144 — единая горячая линия правительства

• 1505 — горячая линия Минздрава

• 1522 — горячая линия вакцинации



• 0800800909 — горячая линия Национальной администрации туризма Грузии. Электронная почта: appsupport@ita.gov.ge.





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