

Кучава: Два исторических региона Грузии находятся под российской оккупацией

28.11.2021 16:54





Два исторических региона Грузии находятся под российской оккупацией, жители этих регионов не имеют доступа к адекватной медицинской помощи, а их законные интересы грубо проигнорированы, — заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, выступая на 143-м заседании Межпарламентского союза в Мадриде.



По его словам, пандемия «Covid-19» повлияла на политическую стабильность многих стран, а ограничения, связанные с вирусом, еще больше способствовали росту политической поляризации.



«Сегодня поляризация чувствуется особенно остро, и конца общественному разделению не видно.



Моя страна не исключение. Политическая поляризация также является общественным вызовом и для Грузии.



К этому добавляется и тот факт, что 20 процентов территории Грузии, два исторических региона — Абхазия и Цхинвальский регион — находятся под российской оккупацией. Жители этих регионов являются жертвами насилия и неоправданных ограничений по национальному признаку, им приходится бороться за жизнь каждый день, у них нет доступа к надлежащей медицинской помощи, а их законные интересы грубо игнорируются», — сказал Каха Кучава.



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