

Гамкрелидзе: Больничный сектор Грузии работает на пределе

28.11.2021 18:02





Больничный сектор Грузии «работает на пределе» из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



«В больничном секторе около 6,5 тысячи человек, 1,6 тысячи – тяжелобольные, более 300 находятся на искусственной вентиляции легких, поэтому больничный сектор работает на пределе», — сказал Гамкрелидзе.



Он подчеркнул, что нынешняя волна эпидемии в Грузии совпала с началом циркуляции нового штамма коронавируса – омикрон, который пока что малоизучен.



«По предварительным данным, он быстрее распространяется, обладает большими способностями реинфицирования, однако насколько этот штамм агрессивнее, насколько более тяжелое заболевание он вызывает и насколько выше смертность, за этим еще необходимо понаблюдать. Кроме того, наиболее важно, как покрывают этот штамм действующие сегодня вакцины», — добавил глава NCDC.



Омикрон-штамм коронавируса в Грузии пока не выявлен. В настоящее время практически все случаи заражения COVID-19 в стране — это дельта. Из-за угрозы распространения нового штамма с сегодняшнего дня в Грузии действует обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран Африки.



В целом с момента начала пандемии в Грузии было зарегистрировано около 839 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 779,5 тысячи человек, 11 927 скончались. Ежедневно в стране фиксируется по 4-5 тысячи новых случаев COVID-19 и по 50-70 летальных исходов.



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