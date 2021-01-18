

В десяти городах Грузии возобновляется учебный процесс

18.01.2021 10:42





В десяти городах Грузии с сегодняшнего дня учебный процесс возобновится дистанционно.



По соответствующему распоряжению министра образования, сегодня, 18 января, учебный процесс по полностью электронной модели дистанционного обучения начнется в городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани. Общеобразовательные учреждения, действующие на территории Аджарской Автономной Республики, также продолжат образовательный процесс дистанционно.



Как заявляют в министерстве образования, науки, культуры и спорта, школы, в которых второй семестр возобновится в учебных классах, министерство, в целях превенции коронавируса, полностью обеспечены медицинскими масками, дистанционными, бесконтактными термометрами, дезобарьерами и дезинфицирующими средствами.



Кроме того, по данным министерства, в случае подтверждения случаев коронавируса в школах будет сохранен апробированный в первом семестре подход о точечных ограничениях. Министерство образования будет систематически контролировать выполнение правил, установленных ведомством.



Кроме того, в эфир вернулись и уроки «Телешколы».



«Вместе с возобновлением учебного процесса в Грузии продолжится и учебный процесс второго семестра на одном из основных ресурсов в сфере дистанционного обучения — «Телешколе». Совместный образовательный проект министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Первого канала Грузии возобновится 18 января в 09:00», — заявили в министерстве образования.





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