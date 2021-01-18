

В Грузии выявлено 110 новых случаев инфицирования коронавирусом

18.01.2021 11:25





В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 4 964 теста, отсюда 2 930 на антигены и 2 034 PCR.



По информации администрации правительства, в результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 110 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 247 915.



За последние сутки выздоровели 1 643 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 234 636.



За последние 24 часа зафиксировано 25 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 958 человек.



Из выявленных за сутки 110 новых случаев коронавируса 72 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 13, в Имеретии – 5, в Квемо Картли – 4, в Шида Картли – 0, в Гурии – 5, в Самегрело и Земо Сванетии – 4, в Кахетии – 5, в Мцхета-Мтианети – 0, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.



На данном этапе в стране 10 285 активных случаев. В больницах лечатся 3 670 человек, в том числе в Тбилиси – 1 784, в Аджарии - 281, в Имеретии – 704. Тяжелых пациентов – 795, в том числе в Тбилиси – 379, в Аджарии - 61, в Имеретии – 192. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 234 лица, в том числе в Тбилиси – 158, в Аджарии – 5, в Имеретии – 29.



В клинических гостиницах находятся 634 человека, в том числе в Тбилиси – 258, в Аджарии – 296, в Имеретии – 37. На дому лечатся 5 991 человек.



В карантинном пространстве 460 человек, в том числе в Тбилиси – 235, в Аджарии – 76 и в Имерети – 9.



На данном этапе на самоизоляции находятся 22 714 человек, из них в Тбилиси – 12 842, в Аджарии – 1 871, в Имеретии – 2 488.



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